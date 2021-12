Menor de 15 anos sobrevive a ataque do Comando Vermelho no Mato Grosso

Assim que os suspeitos fugiram do local, o adolescente conseguiu pedir ajuda, onde a Polícia Militar foi acionada e o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o menor para uma unidade de saúde. | Foto: Divulgação

Lucas do Rio Verde (MT) - Um adolescente de 15 anos, que também atua como traficante, na cidade de Lucas do Rio Verde (a 364 quilômetros ao Norte de Cuiabá), quase foi morto por uma dupla de traficantes do Comando Vermelho (CV), na noite desta segunda-feira (6).

De acordo com informações da vítima, ele teria se desentendido com membros do Comando e foi condenado pelo tribunal do crime. Ao sobreviver, pediu socorro em uma casa do bairro Jaime Seiti Fuji, perto do Rio Piranha.

Amarrado

Ainda segundo o menor, ele foi abordado por dois dos suspeitos, amarrado e levado até uma ponte, que fica no fim do bairro. Por lá, ele levou alguns tiros e foi abandonado.

Assim que os suspeitos fugiram do local, o adolescente conseguiu pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada e o Corpo de Bombeiros encaminhou o menor para uma unidade de saúde.

Um dos suspeitos já foi identificado pela polícia e o outro está sendo procurado. O caso segue em investigação pela Polícia Civil da localidade.





* Com informações da Gazeta Digital.

Leia mais:

Comando Vermelho proíbe “talaricos” entre aliados da facção

Comando Vermelho usava falsas empresas no AM para lavar R$ 126 milhões