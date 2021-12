Vídeo: jardineiro é executando enquanto cuidava de canteiro de flores

O crime ocorreu no Paraná | Foto: Reprodução

Piraquara (PR) - Um homem foi executado em plena luz do dia em uma rua de Piraquara, no Paraná. A vítima trabalhava como jardineiro e tinha saído da prisão há dois meses. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento da região.

Nas imagens, o assassino é flagrado se aproximando de Peterson Thiago de Souza, de 26 anos, que trabalhava em um canteiro de flores, agachado e de costas, quando efetuou pelo menos 15 tiros.

O criminoso tinha comparsas, que o acompanharam com um carro branco. Após cometer a execução, o veículo que dava cobertura parou e o assassino entrou no automóvel. Depois da fuga, o carro foi abandonado e incendiado a 2,5 quilômetros do local do crime.

Peterson foi preso em março deste ano e cumpria pena em regime semiaberto. A vítima prestava serviços de paisagismo à Prefeitura e trabalhava no jardim do fórum há dois meses. A polícia crê em acerto de contas e crime premeditado.

Mesmo com o carro incendiado para dificultar a busca por provas, a placa do veículo foi capturada. A proprietária é da cidade de Colombo. Há indícios de que um terceiro homem tenha participado da ação criminosa, com outro veículo.

Confira o vídeo na reportagem:

Um homem foi executado em plena luz do dia em uma rua de Piraquara, no Paraná. A vítima trabalhava como jardineiro e tinha saído da prisão há dois meses. | #... | Autor: SBT News

Leia mais

Homem é encontrado morto com sinais de tortura em terreno da Ufam

Mulher é torturada, estuprada e morta pelo tribunal do crime em Manaus