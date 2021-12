Vídeo: homem é flagrado assediando criança de 8 anos em mercado

O caso ocorreu em Curitiba | Foto: Reprodução

Curitiba (PR) - Um homem, de 56 anos, foi flagrado passando a mão em uma menina de oito anos em São José dos Pinhais, Curitiba (PR). O assédio ocorreu dentro de uma loja e foi registrado pelas câmeras de segurança.

No vídeo, a menina está com a família. A mãe observa algum produto na prateleira no momento em que o suspeito se aproxima. Ele aparece olhando a gondola oposta e depois se vira em direção a eles, é quando ele se aproxima da criança e passa a mão em seu corpo. O homem vai embora logo depois.

O caso aconteceu na última terça-feira (7). O suspeito se apresentou no dia seguinte à polícia, mas foi liberado no mesmo dia. O inquérito sobre o caso corre sob segredo de Justiça.

Veja a reportagem:

*Com informações do SBT/Primeiro Impacto.

