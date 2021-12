Vídeo mostra momento em que chefe de facção é executado; veja

| Foto: Divulgação

O chefe de uma facção de Canoas foi morto a tiros na manhã de segunda-feira (13), em Porto Alegre. A gravação de uma câmera mostra o momento em que Diego de Carvalho Fontinel e outros dois homens que estavam no carro com ele são surpreendidos por disparos de arma de fogo.

O vídeo mostra quando um carro preto se aproxima do veículo onde estava o chefe da facção. Um dos criminosos desce do carro já disparando contra o veículo de Fontinel, enquanto o motorista, de dentro do carro, também atira. Sem parar o carro, os atiradores fazem o retorno e fogem do local.

Monitorado por tornozeleira eletrônica, Fontinel estava próximo ao Hospital Mãe de Deus Center, onde faria uma cirurgia.

A facção do criminoso, envolvida em crimes como tráfico de drogas, homicídios e roubo a bancos, estava em conflito com outra facção, conforme informou o delegado Eibert Moreira Neto, diretor da Divisão de Homicídios de Porto Alegre.

"Participava de uma disputa muito forte com a facção atuante na Vila Bom Jesus, apoiada pela facção com domínio na região da Vila Cruzeiro, que tinha se instalado no município de Canoas com apoio da facção de Mathias Velho." O caso é investigado pela Polícia Civil da capital, com apoio da Delegacia de Canoas.

