Funcionário leva soco após pedir comprovante de vacinação; veja vídeo

Imagens do momento foram registradas por câmeras de segurança no estabelecimento | Foto: Reprodução câmera de segurança

Santarém (PA)- Um funcionário de restaurante foi agredido após solicitar o comprovante de vacinação a um cliente nessa quarta-feira (15).

Imagens do momento foram registradas por câmeras de segurança no estabelecimento. Nas cenas, é possível ver o recepcionista sendo agredido pelo homem quando pediu que ele apresentasse a carteira de vacinação com o registro das doses de vacina contra a Covid-19.

Veja o vídeo abaixo:

| Autor: Reprodução





Outros clientes do local aparentam ficar assustados com a súbita reação.

A proprietária do restaurante informou à TV Tapajós que o homem chegou ao restaurante com um casal de amigos.

O casal, que portava o comprovante, entrou sem problemas , mas o homem se recusou a apresentar o documento e agrediu o recepcionista, até que a proprietária pediu que ele se retirasse do local.

O caso foi apresentado à Divisão de Vigilância Sanitária e um boletim de ocorrência será registrado nesta quinta (16) na delegacia de Polícia Civil de Santarém.

Na região, o Decreto 1071/2021 está em vigor desde o dia 10 de dezembro, instituindo política de incentivo a vacinação e medidas obrigatórias a serem seguidas em eventos e estabelecimentos, incluindo a comprovação de esquema vacinal completo dos frequentadores.

*Metrópoles

