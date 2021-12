Veja o momento em que ex-secretário é executado a tiros; veja vídeo

O policial morreu na porta de um supermercado | Foto: Reprodução

Belford Roxo (RJ) - Câmeras de segurança registraram o momento em que o ex-secretário de Ordem Pública de Belford Roxo Robilinson Fernandes, de 50 anos, foi executado . O policial reformado foi morto na porta de um supermercado em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no último domingo (19).

Uma mulher também foi baleada e precisou ser socorrida por bombeiros para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Ela foi atingida na perna e atendida pela ortopedia da unidade de saúde.

As imagens da câmera revelam que ao menos três bandidos participaram do crime.

Veja o momento:

| Autor: Reprodução

Eram 10h19 quando Robinilson passou acompanhado de uma mulher pela porta do supermercado. Ele apoiava a mão direita sobre o ombro dela quando homens num Toyota Corolla prata saíram do carro já disparando contra o PM, que foi pego de surpresa. A ação durou menos de 15 segundos.

Em seguida, a dupla entrou novamente no veículo e uma terceira pessoa que dirigia o carro arrancou para fugir do local. O corpo de Robinilson ficou no chão, logo abaixo da câmera. A execução aconteceu na Estrada Antônio José Bittencourt, no Centro de Nilópolis.

Os homens que mataram o ex-secretário estavam com calças jeans e máscaras. Um deles usava um chapéu, e o outro estava encapuzado. Os dois usavam casacos e, aparentemente, luvas.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso.

Leia mais:

Transmissão flagra momento que homem é executado durante culto; veja

Vídeo: jardineiro é executando enquanto cuidava de canteiro de flores