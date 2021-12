Chacina: Encapuzados matam cinco em confraternização de Natal

O crime aconteceu durante uma confraternização de Natal. | Foto: Divulgação

Fortaleza (CE) - Foi uma madrugada de sábado (25) violenta para os moradores do bairro no bairro Sapiranga, em Fortaleza, capital do Ceará. Cinco homens foram executados e outros seis ficaram feridos durante um tiroteio em um campo de futebol, próximo ao chamado Campo do Alecrim.

O crime aconteceu durante uma confraternização de Natal, quando homens armados e encapuzados se aproximaram do local e fizeram vários disparos, informou a Polícia Militar cearense. Desesperadas, as pessoas tentavam escapar dos tiros, correndo para suas casas. Após as mortes, os suspeitos do crime conseguiram fugir em um carro e duas motos.

Identificação

Segundo um boletim policial, foram identificados 4 das 5 vítimas fatais. Os sobreviventes foram socorridos por ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para hospitais locais. Um dos executados teve o irmão assassinado há três dias. O caso segue investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP).

