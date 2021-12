MC Boco do Borel é executado por encapuzado durante show

No momento em que o MC estava se entrando no palco, um homem de touca ninja foi à frente e disparou vários tiros contra o artista. | Foto: Divulgação

Porto de Galinhas (PE) - Um dos pioneiros do brega funk, MC Boco do Borel, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (26). Ele se preparava para uma apresentação em um bar em Ipojuca, na região de Porto de Galinhas, em Pernambuco, ao lado de MC Sheldon.

No momento em que o MC estava entrando no palco, um homem de touca ninja foi à frente e disparou vários tiros contra o artista. O estabelecimento não possui câmeras de segurança, segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) local.

De acordo com laudo da perícia, o MC teve 15 perfurações pelo corpo, inclusive na cabeça. O cantor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ele já havia cumprido pena por tráfico de drogas e foi solto em outubro deste ano. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

Lamento

MC Sheldon, que chegou a fazer uma dupla com Boco do Borel no início da carreira, utilizou seu perfil no Instagram para lamentar a morte do antigo parceiro.

"Bom dia para todos os fãs de Sheldon e Boco. Não tenho nem palavras para expressar o tamanho da minha tristeza. Eu e o Boco tivemos uma história linda de irmandade. A gente juntou preconceitos, obstáculos da vida. O que me deixa mais triste é que eu não pude dizer o quanto eu amava ele", disse o artista.

