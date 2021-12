Cantor MC Boco do Borel é morto a tiros durante show em PE

| Foto: Reprodução

Serrambi (PE) - MC Boco do Borel, um dos pioneiros do brega funk, foi morto a tiros na madrugada de domingo (26) enquanto fazia um show em Serrambi, em Ipojuca, local próximo a Porto de Galinhas, em Pernambuco. Ele tinha 34 anos e foi alvejado enquanto esta começando a apresentação.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o MC estava começando a sua apresentação quando um homem com touca ninja, que cobria o rosto, foi para a frente do palco e disparou tiros de arma de fogo. Ele chegou a ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos responsáveis pelo Aconchego Bar, onde o MC Boco do Borel foi morto, disse que o cantor foi baleado ao anunciar que iria cantar a primeira música. A testemunha, que preferiu não se identificar, relatou ao G1 que o crime ocorreu por volta das 2h40min e que viu somente um homem encapuzado atirando no artista.

" Ele estava aqui desde as 21h30min e ninguém mexeu com ele, só na hora que ele subiu (no palco). Na hora que ele disse 'vou cantar'. Ele não chegou nem a cantar a primeira música. Quando começou a cantar, atiraram nele. Não sei quem foi, não dava para identificar de jeito nenhum, porque ele (o atirador) estava com um capuz na cabeça e saiu correndo. " Testemunha,

Ainda conforme a mesma testemunha, Boco tinha alugado o espaço para cantar e cobrar ingresso para a entrada dos clientes, enquanto o estabelecimento ficaria com o dinheiro do que fosse consumido.

Até a manhã deste domingo, ninguém havia sido preso, segundo a Polícia Civil. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Em junho de 2020, Boco foi detido com mais três homens por estar com 670 gramas de derivado de pasta base de cocaína. Ele ficou preso preventivamente até outubro deste ano. Na época, a assessoria do cantor negou o envolvimento do artista e afirmou que ele estava “no local errado na hora errada”.

Boco deixa a esposa, Alynne Cristina, e quatro filhos.

Neste domingo, pelas redes sociais, Alynne Cristina pediu que as pessoas parem de criar teorias em torno da morte do marido. Segundo ela, o cantor não era "traficante, bandido e muito menos envolvido com nada".

"Como ele iria cantar em um local sabendo que seria morto? Foi uma covardia, a verdade foi essa".

Alynne também confirmou que o cantor foi morto a tiros a queima-roupa. "Atirar friamente enquanto ele cantava? Isso é uma revolta".

Quem é Boco do Borel?

MC Boco, nome artístico de Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, fez dupla com MC Sheldon no início da carreira. Entre seus maiores sucessos, estavam as músicas Vem Novinha Mim Ter, Novinha Merece Sim, com Sheldon, e Vem Novinha Tomar Toddynho.

*Com informações do GZH

