Vídeo mostra festa em cadeia com show de MC e mulher rebolando; veja

Goiana (PE) - Os internos da Cadeia Pública de Goiana aproveitaram o dia 24 de dezembro com uma festa realizada dentro do presídio, na Zona da Mata de Pernambuco. Teve show de MC e uma mulher rebolando “até o chão”. Um servidor público foi afastado e três detentos devem ser transferidos, de acordo com o governo.

Nas imagens é possível observar parte da festa ocorrida dentro da unidade prisional. A cadeia abriga, atualmente, 105 internos. Três deles foram apontados por envolvimento na festa.

Veja o momento:

| Autor: Divulgação





"Por medida de segurança, não são informados os destinos e nem horários de transferências de detentos", disse o governo.

Na imagem, aparece uma mulher de top e short preto, que "desce até o chão", ao som da música. Um pouco mais afastados dela, outro homem e outra mulher também dançam.

No local, teve até uma estrutura com som e microfone montada. Os detentos ainda estavam com celulares da mão, gravando a mulher dançar. No vídeo, é possível observar, de relance, o rosto do MC que cantava no local.

A Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) informou que o servidor público envolvido na festa foi identificado e afastado. Além disso, um processo administrativo também foi aberto, de acordo com a secretaria.

Em relação aos detentos, a Seres informou que eles já foram identificados e devem ser transferidos para outras unidades prisionais, “onde serão submetidos ao conselho disciplinar”.

