Funcionária desmaia em assalto a loja do Flamengo; veja vídeo

O homem vestia camiseta e bermuda e carregava uma mochila | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro (RJ)– A funcionária de uma loja oficial do Flamengo desmaiou durante um assalto na manhã dessa terça-feira (4), em Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense.

A câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que um homem assaltou a loja. O criminoso apontou uma arma para a funcionária, que estava no caixa, quando ela desmaiou com o susto.

O homem vestia camiseta e bermuda e carregava uma mochila, de onde tirou o armamento. As imagens mostram que, em seguida, o assaltante pediu para que os outros funcionários ficassem em uma sala dentro da loja, enquanto ele roubava tudo que conseguia.

O bandido coloca um casaco do time na mochila e foge segundos depois.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

O episódio foi relatado pela gerente da loja Espaço Rubro-Negro nos stories no Instagram. A mulher explicou que o bandido ficou na loja por um certo tempo, como se fosse cliente. Depois, na hora de pagar os produtos, ele anunciou o assalto.

Na mesma publicação, a gerente disse também que, pelas imagens, achava que a arma não era verdadeira, e sim, de airsoft. Ela relatou que o criminoso roubou todos os produtos que recolheu. Ela contou que esse foi o segundo assalto a loja.

“Ele mandou irmos para o estoque e o esperamos sair. Ele roubou os produtos que ia pagar. Mas tu achas que vou parar para saber isso? Eu não sei nem diferenciar, então não tinha como saber na hora. A gente precisa se preservar […] Me sinto uma idiota, já é o segundo assalto aqui”, desabafou o gerente.

*Metrópoles

Leia mais:

Vídeos mostram terror causados por criminosos em shopping de Manaus

Vídeo: polícia prende criminosos que tentaram assaltar ônibus da linha 600