Membros de facção são presos com mais de 3 toneladas de drogas no AM

| Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - Sete integrantes de uma organização criminosa foram presos com mais de três toneladas de drogas, além de carros, embarcações e R$ 35 mil em espécie, durante operação "Double Tap", deflagrada entre sexta-feira (7) e sábado (8), em Manaus e no município de Santa Isabel do Rio Negro, causando um prejuízo estimado em R$ 36 milhões ao narcotráfico.

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), as investigações em torno do caso ocorreram durante um mês e meio, e na madrugada de sexta-feira, as equipes policiais se deslocaram até Santa Isabel do Rio Negro, onde conseguiram localizar e prender os sete integrantes da organização criminosa, entre eles o chefe do tráfico identificado apenas como “DS”.

| Foto: Divulgação

No decorrer da ação, os policiais localizaram mais de três toneladas de drogas, e a apreenderam carros, embarcações e dinheiro em espécie do grupo, em um sítio localizado nas margens do Rio Negro.

Allemand afirma que as diligências em torno do caso devem continuar para averiguar para onde a droga seria remetida, bem como descobrir se há outras pessoas envolvidas na ação criminosa.

A operação foi deflagrada pelo DRCO, com o apoio do Programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado; da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Delegacia Fluvial (Deflu).

