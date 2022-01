PF faz operação contra traficantes que fornecem armas para indígenas

Segundo a corporação, a ação desta quarta tem por objetivo localizar armas e munições irregulares | Foto: PF- Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), a Operação "Calibre", que investiga o tráfico de armas e munições utilizados em conflitos indígenas ocorridos nos anos de 2020 e 2021 na Reserva do Carreteiro, localizada no município de Água Santa, Rio Grande do Sul.

Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão. Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que um morador em Sananduva estaria fornecendo armas e munições irregularmente aos indígenas em conflito.

Segundo a corporação, a ação desta quarta tem por objetivo localizar armas e munições irregulares, bem como a coleta de provas da atuação do indivíduo nos fatos investigados.

A Reserva Indígena do Carreteiro tem sido palco de conflitos armados entre grupos rivais que disputam o cacicado. Os conflitos resultaram em inúmeras tentativas de homicídio e dois homicídios consumados de indígenas.

O crime investigado na Operação Calibre é o tráfico de armas e munições, com pena máxima prevista de 12 anos de reclusão.

