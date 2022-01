Mulher é presa por envenenar dois colegas de trabalho no RJ

Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, por tentativa de homicídio | Foto: Divulgação

Petrópolis (RJ) - Acusada de envenenar dois colegas de trabalho, Guilhermina Quintana Rodrigues foi presa nesta quinta-feira (13). A mulher estava em casa, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis, Rio de Janeiro, quando acabou detida.

Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, por tentativa de homicídio.

Um dos envenenados sobreviveu e virou peça-chave para a investigação. A outra vítima, Sônia Maria de Aguiar Gomes dos Santos, morreu em 2015, após ser dopada e ter furtados itens como dinheiro, cartões e cheques.

No caso mais recente, em 2019, Marcos Paulo da Silva Rodrigues, com quem Guilhermina trabalhava e mantinha um relacionamento, foi envenenado e levado para a UPA do Centro de Petrópolis.

De acordo com os investigadores, o médico que o atendeu constatou a ingestão de grande quantidade de medicamentos tranquilizantes.

Sobrevivente, Marcos contou à polícia que acreditava estar sendo dopado por Guilhermina, uma vez que, após o início do relacionamento, seu salário foi retirado da conta.



Além disso, observou compras que não reconhecia em seu cartão de crédito. Ele disse achar que vinha sendo “apagado” para que ela usasse os seus cartões bancários.

