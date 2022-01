Homem "crava" faca em filho de oito meses ao tentar matar esposa

O menino precisou ser socorrido com urgência e passou por uma cirurgia. | Foto: Reprodução

Mato Grosso (MT) - Um jovem, 24 anos, foi preso na tarde de ontem (18.), após bater na esposa e esfaquear o filho de oito meses, na residência do casal, no bairro Vila Bela, no município de Sorriso (a 396 km de Cuiabá).



Conforme a ocorrência, quando os policiais chegaram à residência, a criança estava sendo socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros. O bebê foi encaminhado para uma unidade de saúde com uma faca de serra cravada na perna

A força que ele colocou na faca foi tanta que ela quebrou e o pedaço do metal ficou preso no membro do bebê. O menino precisou ser socorrido com urgência e passou por uma cirurgia.

O pai fugiu, mas foi perseguido por vizinhos e baleado em uma das pernas. Mesmo ferido, ele conseguiu escapar e só foi preso porque voltou ao local do crime horas depois.

Na delegacia ele deu detalhes de como tudo aconteceu e disse que chegou a acertar um soco na esposa durante uma discussão.

Em seguida, partiu para cima dela com a faca na intenção de golpeá-la na barriga, momento em que acertou o bebê.

O homem recebeu cuidados médicos e posteriormente foi encaminhado à carceragem da Delegacia de Polícia de Mato Grosso.

