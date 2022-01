Ex-lutador do UFC é assassinado a facadas no Rio Grande do Sul

| Foto: Divulgação

O ex-lutador de MMA Maiquel Falcão, de 40 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo, em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. A vítima foi encontrada ferida em frente a um bar e chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital de Pronto Socorro.

Conforme o delegado Felix Rafanhim, Maiquel José Falcão Gonçalves sofreu dois ferimentos abdômen. A Polícia Civil ainda apura a motivação do crime.

"Não foram apontadas testemunhas e ainda não temos a motivação", diz o delegado.

Em 2011, Maiquel foi demitido do UFC por problemas judiciais. O atleta chegou a ser preso por conta de um processo a que respondia por causa de uma briga em 2002. Ainda em 2011, Maiquel sofreu um infarto e precisou ser internado em Pelotas.

Em 2013, o lutador se envolveu em uma briga em um posto de gasolina na cidade de Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

