Adolescente confessa ter matado tia a facadas e golpes de panela

De acordo com um diário encontrado, o crime teria sido planejado | Foto: Divulgação

Feijó (AC) - Uma menina de 14 anos confessou ter matado a própria tia. Maria Antonieta de Souza Abreu, de 38 anos, morreu com vários golpes de faca e panela na cidade de Feijó, no interior do Acre. O crime foi registrado na noite de segunda-feira (24).

Segundo a polícia da cidade, a adolescente tentou primeiro matar o primo de 10 anos, mas não conseguiu. Com isso, ela trancou a criança em um quarto e atacou a tia.

A vítima foi agredida com inúmeras facadas e com uma panela.



Segundo o delegado responsável pelas investigações, Railson Ferreira, foi encontrado um diário que mostra a pretensão da menina, o que indica que o crime foi planejado.



Cerca de uma hora depois de cometer o crime, a adolescente se apresentou no quartel da polícia. O delegado afirmou que ainda vai ouvi-la formalmente, mas que ela demonstrou frieza ao confirmar que tinha matado a tia.

" Ela conta com uma tranquilidade, disse que não havia uma preparação. Sobre o diário que encontramos, ela disse que era porque ela cultua a morte, que gosta. Mas, acredito que havia sim um planejamento. Foram muitas facadas e ela bateu demais com a panela na cabeça da tia. A faca ficou cravada na vítima. Nunca tinha visto tanto sangue na minha vida. Ela disse que foi porque a tia pegava no pé dela, não deixava ela sair, não deixava namorar. Mas, eu não acredito nisso. " Railson Ferreira, delegado

Inicialmente, a polícia suspeitou que a menina teve ajuda de outra pessoa para cometer o crime. No entanto, de acordo com o delegado, Maria Antonieta estava com dengue, o que pode ter facilitado que a adolescente tenha conseguido matá-la sozinha.



Segundo o g1, a menina morava com a tia há apenas alguns dias, porque a mãe dela estava viajando. O delegado afirmou que a relação da família parecia harmoniosa.

" Havia uma relação harmônica entre as partes e o que chama atenção é o planejamento da adolescente. O crime não foi impulsivo, um ataque, foi algo planejado. Tem um diário que ela escrevia e deixava claro que iria fazer isso. Era uma relação tranquila, mais do que tia e sobrinha, isso sempre foi muito nítido. " Railson Ferreira, delegado

