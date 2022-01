Vídeo: pai e mãe imploram, mas facção mata jovem com mais de 20 tiros

A gravação do vídeo foi feito pelos próprios criminosos. | Foto: Divulgação

A súplica de um pai e uma mãe não foi o suficiente para evitar um assassinato brutal. Um vídeo chocante mostra o momento os pais de um jovem usam os próprios corpos para tentar salvar a vida do filho, após integrantes de uma facção criminosa invadir a casa para matar o rapaz.

A gravação do vídeo foi feito pelos próprios criminosos. Não há informações de onde ocorreu o caso.

Nas imagens, é possível ver que os pais ainda imploram pela vida do filho, mas os criminosos se mostram irredutíveis, e exigem que eles saiam da frente da mira da arma.

O jovem, então, é "metralhado" por ao menos dois atiradores. No último trecho do vídeo, os bandidos aparecem fugindo do local do crime.

Veja imagens fortes

| Autor: Divulgação