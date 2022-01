Médica é agredida por casal após pedir exame para dar atestado

| Foto:

Novo Gama (GO) - Um casal é suspeito de agredir a médica Sabrina de Oliveira Lacerda, de 28 anos, com puxões de cabelo e socos no rosto por causa de um atestado de Covid-19, em um posto de saúde de Novo Gama, no Entorno do DF. O esposo da médica, que também estava de plantão na unidade, tentou separar a briga, segundo a ocorrência.

O marido da médica disse que a profissional está muito abalada física e emocionalmente após o caso. “Minha esposa ficou com um traumatismo cranioencefálico, ainda classificado como leve. Ela teve uma lesão na região temporal e ficou com muita dor muscular, precisou ser medicada”, disse Gabriel.

“Ela continua com muita dor, muito abalada, tanto fisicamente quanto emocionalmente, pela situação”, completou.

Segundo o esposo da médica agredida, uma paciente disse que estava com Covid-19 e queria um atestado médico. Sabrina, então, disse que pediria um teste apenas para confirmar a situação e a atenderia.

“Insatisfeita por não receber o atestado, a paciente pegou a doutora pelos cabelos, a jogou no chão e começou a bater a cabeça dela contra a parede e o chão, além de dar socos”, disse o marido.

O casal que cometeu a agressão foi conduzido pela Guarda Civil para a delegacia na noite de quinta-feira (27), junto com a profissional, onde assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal e foram liberados.

A médica tem a especialização de dermatologia e fazia plantão na unidade como clínica geral no dia da agressão. Ela sofreu ferimentos no rosto, segundo a corporação.

A prefeitura da cidade divulgou nota de repúdio contra a agressão e disse que que está tomando as medidas judiciais necessárias. "Repudiamos veementemente as agressões sofridas por nossos colaboradores, empenhados no trabalho de salvar vidas, e se solidariza com as equipes e família", destaca a nota.

