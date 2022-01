Advogada morre ao defender irmão de assaltantes

Parentes e amigos de Gabriela Souza se reuniram no velório da jovem | Foto: Divulgação

Uma advogada foi morta a tiros após reagir a um assalto em Santo André, na Grande São Paulo. A vítima, de 24 anos, tentou proteger o irmão da ação dos assaltantes.

O irmão da vítima, por sua vez, trabalhava em uma loja de produtos de limpeza no momento em que foi abordado pelos ladrões, e tentava conversar com os bandidos, acreditando que a arma fosse de brinquedo. Ao perceberem a confusão, Gabriela Souza e o pai dela, que moram ao lado do comércio, se aproximaram.

Após tentar proteger o irmão, a jovem foi baleada no pescoço. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. "Quando ela foi puxar o rapaz, eu escutei o estalo do tiro. Nisso, ela já caiu e ele [o criminoso] saiu correndo com o carro com a porta aberta", relatou uma testemunha.

Parentes e amigos de Gabriela Souza se reuniram no velório da jovem, que recentemente havia sido aprovada no exame para tirar a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A polícia está analisando as imagens de uma câmera de segurança, que captou a fuga dos bandidos, com o objetivo de identificar os criminosos.

