Após se recusar a matar rato, homem perde pênis com mordida da ex

África- Mulher morde e arranca o pênis do marido por causa de um rato em Zambia, na África. O caso aconteceu no último sábado dia 29. Mukupa Musonda regressou bêbada para casa, onde morava com o ex- marido, Abraham, e ao entrar, viu um rato passeando no quarto e, horrorizada, pediu ao ex-marido, que dormia noutra divisão, para expulsá-lo.

Por ter recusado o pedido, os dois discutiram de uma forma violenta. A briga terminou com o pênis do homem arrancado à dentada. A polícia de Kitwe, a ocorrência, não conseguiu esclarecer como Mukupa Musonda cometeu o crime e nem a gravidade dos ferimentos da vítima.

A polícia confirmou que Abraham está internado no Kitwe Teaching Hospital recebendo tratamento para as hemorragias. A esposa dele foi indiciada por lesões corporais graves.

