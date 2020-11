Cartel esconde cocaína em próteses mamárias

Os membros de uma quadrilha conhecidos como “Os Cirurgiões” recrutavam mulheres da região de Cáli, na Colômbia e após um trabalho de persuasão as convenciam a fazer implantes de mama e panturrilha, que eram preenchidos com uma versão líquida de alcaloide usado como droga recreativa.

No início do mês, por meio de uma ação de unidades do 12º e 13º Batalhão de Operações Terrestres da 3ª Brigada do Exército Nacional, a polícia colombiana conseguiu prender o cartel de drogas da cidade, que aliciava mulheres para fazer implantes mamários que, em vez de silicone, eram preenchidos com cocaína líquida.

Cartel aliciava mulheres para o implante mamário | Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações do jornal local Diário Occidente, a Procuradoria- Geral da República colombiana afirmou que a droga implantada nos seios e nas pernas das jovens que teriam como destino a Espanha. Os suspeitos foram capturados e levados para investigações em Cáli e Medellin.



