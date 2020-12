Modelo da Vogue esfaqueia e mata marido por ciúmes na Rússia

A facada no coração do marido foi fatal | Foto: Reprodução

A modelo Lilia Sudakova, de 26 anos, foi presa após ser acusada de esfaquear o marido, Sergey Popov, de 28 anos, com uma faca de cozinha após uma briga provocada por ciúmes. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

De acordo com a publicação, Sergey levou uma mulher que ele conheceu em um bar e exigiu que Lilia cozinhasse para os dois. Ela teria ficado com ciúmes e "indignada" com a situação, brigou com o marido e o atingiu com uma faca direto no coração.

Após o esfaqueamento, a modelo chegou a chamar a ambulância para ser encaminhado ao hospital, mas ele morreu no dia seguinte.

Ela confessou ter esfaqueado o marido e disse à polícia que foi por ciúme depois que ele flertou com uma mulher.

Caso seja condenada, a modelo pode pegar 15 anos de prisão.

R7*

