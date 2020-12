Homem é baleado pela polícia após disparar tiros em igreja em NY

Mundo - Um homem foi baleado pela polícia de Nova York após disparar tiros na escadaria de uma catedral, após a apresentação de um coral de Natal, na tarde deste domingo (13).

Segundo informações de um fotógrafo da agência Reuters que estava no local, o atirador teria sido rapidamente baleado pela polícia.

Man shot by police after shooting at the Cathedral Church of Saint John in #Manhattan , New York. Shooting occurred at the end of a Christmas choral concert. No reports of civilians or police injured.pic.twitter.com/2uQiJc08JL