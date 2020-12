Homem viciado em apostas perde a mulher em jogo e ela é estuprada

Um homem viciado em apostas acabou perdendo a mulher em um jogo. Como resultado, a vítima foi estuprada por um grupo de homens que costumava jogar com o marido. O caso sinistro ocorreu em Bihar (Índia). A esposa do apostador se negou a continuar sendo estuprada, como previa o acordo feito pelo marido, e acabou sendo atacada com ácido. As informações são do Extra.

"O casal estava junto havia dez anos. O marido estava apostando e acabou perdendo a mulher em outubro", disse Rajesh Kumar Jha, agente da polícia em Muzahidpur, ao Independent. "Depois disso, ele mandava a mulher para os outros apostadores, que a estupravam. Se ela resistisse à exploração sexual, o marido a agredia e a mantinha em cárcere privado. Em 2 de novembro, a mulher de 30 anos se recusou a ir ver os apostadores, e o marido jogou ácido nela", acrescentou ele.

O marido foi preso e indiciado por ataque com ácido, estupro coletivo, violência doméstica e confinamento injusto. O casal não pode ser identificado devido às leis que protegem a identidade das vítimas de crimes sexuais.

Durante a quarentena da Covid-19, o número de casos de violência doméstica explodiu na Índia. O cenário foi atribuído ao confinamento com um parceiro abusivo, preocupações financeiras devido ao "lockdown" e dificuldade de acesso a bebidas alcoólicas.