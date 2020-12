Vídeo: brasileira é encontrada morta junto com ex-namorado, nos EUA

A amiga acredita que o homem abordou Lídia em algum ponto da cidade e a levou para o apartamento dele, onde ocorreu o crime | Foto: Arquivo Pessoal

O corpo de Lídia Lúcia Ferreira Borges, de 28 anos, foi encontrado no apartamento do ex-namorado nos Estados Unidos. O cadáver da jovem estava junto ao corpo do rapaz, que não teve a identidade revelada pelas autoridades americanas.

Segundo a família brasileira, o estrangeiro era obcecado por Lídia e passou a persegui-la após o término do relacionamento.

Veja a reportagem:

Uma amiga que morava com a jovem há um ano e preferiu não ser identificada relatou que ela saiu para trabalhar e não voltou. Preocupada, chamou a polícia e passou informações sobre o trabalho que foi fazer. Em buscas pela cidade, os policiais encontraram o carro da goiana estacionado em frente ao prédio onde o ex-namorado morava.

O corpo da goiana será trazido para Caldas Novas, onde os familiares farão o sepultamento.

*Com informações do SBT notícias

