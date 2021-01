Vídeo: 'Coringa', chefe do PCC, é extraditado após invasão em presídio

Agentes brasileiros receberam Giovanni na Ponta da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná | Foto: Divulgação

"Coringa" ou o vulgo "Bonitão", esses são os apelidos do narcotraficante indicado pela Polícia Federal como um dos principais integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), Giovanni Barbosa. Ele foi preso no último domingo (10), no Paraguai, e entregue às autoridades brasileiras por ordem do presidente paraguaio, Mário Benítez.

Agentes brasileiros receberam Giovanni na Ponta da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ainda no Paraguai, 30 criminosos invadiram uma delegacia de polícia em Pedro Juan Caballero, para tentar resgatar o chefe do PCCh. O grupo estava armado com rifles e fez reféns três policiais.

A prisão de Giovanni Barbosa foi decretada em junho a pedido da Polícia Federal. Com documentos falsos, o chefe do PCC morava em uma casa luxuosa no Mato Grosso do Sul. Suas impressões digitais foram encontradas em um frasco de perfume. A propriedade já pertencia a outro traficante, Jarvis Pavão, que, segundo a polícia, era inimigo de Giovani.

Preso no Paraguai e com uma casa de luxo no Brasil, Giovani mudou-se entre os dois países com facilidade, mesmo em meio à pandemia. o traficante está detido sob forte esquema de segurança da Polícia Federal em local não divulgado.

