Irmão de finalista brasileira do Big Brother Itália morre em acidente

Acidente aconteceu na BR-470, em Lontras, no Alto Vale do Itajaí | Foto: Divulgação

Lucas Mello, de 26 anos, morreu na noite desta terça-feira (2), em um acidente na BR-470, em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. Ele é irmão da participante Dayane Mello, que está na edição italiana do BBB como finalista. A morte foi confirmada pelos familiares.

Dayane Mello, de 31 anos, é a modelo catarinense que participa da versão italiana do Big Brother, o Gran Fratello VIP. Ela é a primeira finalista da edição, pois venceu uma votação que indicaria quem iria direto para a final da competição.

Na manhã desta quarta, Dayane foi chamada pela produção para receber a notícia, que foi dada pelo irmão Juliano. Ela também conversou com uma psicóloga.

Dayane Mello, de 31 anos, é a modelo catarinense que participa da versão italiana do Big Brother | Foto: Divulgação

Segundo informações divulgadas pelo reality show, a brasileira decidiu seguir na competição neste primeiro momento. Bastante abalada, ela retornou à casa e foi amparada pelos demais participantes.

Ao G1, a assessoria de Dayane explicou que ela não "tem como voltar ao Brasil por causa da pandemia". A decisão da modelo também levaria em conta o desejo de Lucas de que ela vencesse o programa.

Mais cedo, os responsáveis por gerenciar os perfis de Dayane publicaram um comunicado nas redes sociais confirmando a morte de Lucas.

"Lamentamos que é verdadeira a informação feita por Juliano, onde o irmão mais novo de Dayane Lucas Mello, veio a falecer no dia de hoje. Pedimos que dediquem pensamentos positivos a Dayane e sua família. Vamos nos sentir conectar e ficarmos o mais próximo possível e continuar a dar a todo o afeto que ela precisa", diz o texto.

*Com informações do G1