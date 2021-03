Mulher esconde cadáver da mãe por 10 anos para não ser despejada

| Foto: Reprodução

A polícia japonesa prendeu uma mulher de 48 anos por supostamente abandonar o corpo de alguém que se acredita ser sua mãe, descoberto dois dias antes em um freezer, em seu antigo apartamento, em Tóquio.

De acordo com o The Japan Times, Yumi Yoshino disse à policia que escondeu o corpo há 10 anos, depois que ela voltou para casa e encontrou sua mãe morta. A acusada explicou que escondeu o corpo porque “não queria se mudar” do apartamento onde vivia com a mãe.

Uma faxineira descobriu o corpo em um freezer escondido em um armário, depois que Yoshino desocupou o local. Uma autópsia não conseguiu determinar a hora e a causa da morte da mulher, cujo corpo foi encontrado parcialmente congelado.

*Com informações do site Isto é dinheiro