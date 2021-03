Pai acaricia peito da filha em vídeo, publica e vai preso na Turquia

O vídeo provocou um protesto nas redes sociais pedindo a prisão do pai | Foto: Reprodução

As autoridades turcas prenderam, nesta terça-feira (16), um homem que publicou um vídeo na rede social TikTok no qual aparecia acariciando o peito da filha menor de idade enquanto elogiava suas qualidades físicas.

O homem, identificado como Hasan Tunçlar, foi detido e colocado sob custódia, informou a agência de notícias DHA. A vítima, de 15 anos, foi colocada sob custódia dos serviços sociais, informou o ministério da Família em um comunicado, no qual denunciou as "palavras e gestos inadequados" do pai com a filha.

O homem publicou na segunda-feira (15) um vídeo no TikTok no qual acariciava o peito de sua filha por cima da roupa. "Bendito seja Deus, é liso como creme", disse ele, enquanto a adolescente, com o rosto tenso, permanecia em silêncio.

O vídeo provocou um protesto nas redes sociais pedindo a prisão do pai e o encerramento do TikTok.

