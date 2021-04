Transexual é acusada de matar ex-jogador após briga na Itália

A transexual apontou à polícia que saiu do local deixando o ex-jogador ainda vivo | Foto: Reprodução

O corpo com várias escoriações no corpo, principalmente no pescoço foi encontrado. A vítima trata-se do ex-jogador de futebol da Itália. O caso ainda segue com mistérios.

Samuele De Paoli, de 22 anos, que tinha passagem pelo Bastia 1924, foi encontrado na manhã de quarta-feira (28), nos arredores de Perugia, na Itália. Uma transexual brasileira é a principal suspeita do crime.

Conforme relato dela, a briga entre os dois começou no carro da mãe da vítima e continuou do lado de fora quando, segundo ela, os dois caíram na vala onde o corpo foi encontrado.

A transexual apontou à polícia que saiu do local deixando o ex-jogador ainda vivo, e mostrou aos invetigadores vários hematomas no rosto. A investigação aguarda a autópsia, que vai esclarecer a causa da morte do jogador.

