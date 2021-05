Boxeador é acusado de matar amante grávida e jogar corpo em rio; veja

Ele é acusado de matar a amente grávida | Foto: Reprodução

Um caso cruel, com morte pensada e requintes de crueldade envolve um esportista, boxeador profissional porto-riquenho.

O boxeador olímpico Félix Verdejo, 27 anos está preso sob acusação de ter assassinado a amante grávida . Ele se entregou à polícia de San Juan, em Porto Rico, após as evidências o apontarem como principal suspeito do crime, neste domingo (2).

Dinâmica do crime

Verdejo teria dado um soco no rosto da amante e injetado uma substância no corpo da mulher com uma seringa. Depois, prendido seus braços e pernas com fios de arame e a amarrado em um grande pedaço de concreto.

O boxeador teria jogado a mulher de uma ponte no rio. A atitude de sumir com o corpo da mulher dificultou o trabalho da polícia. As buscas começaram na última quinta-feira (29).



Keishla Rodriguez foi identificada no domingo por meio de registros odontológicos, conforme explicou o Instituto de Ciência Forense de Porto Rico, por meio de um comunicado.

Uma testemunha ouvida pelas autoridades locais afirmou ter visto o momento em que o boxeador jogou o corpo no lago. A vítima era amiga de infância de Verdejo e a família diz que ela estava grávida dele, que é casado.

Verdejo, não se pronunciou sobre as acusações, assim como seus advogados.

*Metrópoles

