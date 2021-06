Macron é agredido com tapa no rosto por manifestante; veja vídeo

Duas pessoas foram detidas após o incidente | Foto: Divulgação

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi surpreendido com um tapa no rosto durante viagem oficial ao sul do país nesta terça-feira (8). A agressão aconteceu no momento em que Macron se aproximou de uma cerca para cumprimentar alguns apoiadores. Segundo as autoridades locais, duas pessoas foram detidas.

Emissoras de rádio e TV da região, Drôme, divulgaram imagens do ocorrido. É possível ouvir o suspeito gritar "abaixo a Macronia" (A bas la Macronie), uma referência ao governo de Macron, e em seguida dar um tapa no rosto do presidente.

Os agentes de segurança rapidamente intervieram e tiraram o presidente do local. O agressor foi detido de imediato, juntamente de outro jovem que o acompanhava. A identidade dele e a motivação do ataque ainda não foram divulgadas.

Líderes políticos se manifestaram criticando o ato do popular contra o presidente. Xavier Bertrand, do partido Les Republicains, disse que "nenhuma discordância deve levar à violência". Já o deputado François Jolivet, do La Republique en Marche, afirmou que "agredir o Presidente é agredir a República".

Macron visitava a região para se encontrar com donos de restaurantes e discutir sobre o relaxamento das normas sanitárias e a volta à normalidade com o controle da pandemia do novo coronavírus no país.

Confira:

| Autor:

Leia mais

Policiais ficam feridos após ataque em quartel na França

Israel bombardeia Gaza para conter militantes palestinos