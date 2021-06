Padre 'possuído' joga ácido no rosto de bispos na Grécia

Com queimaduras graves, as vítimas foram levadas para o hospital | Foto: Tv Grega

Em Atenas, na Grécia, no mosteiro Petraki, 10 pessoas foram atacadas por um padre ortodoxo com ácido. O sacerdote foi detido e internado numa instituição psiquiátrica, pois toma antidepressivos e deve passar por uma avaliação mental.

O padre não teve condições de testemunhar, segundo a polícia.

Motivos

Em uma audiência com vários bispos, onde se discutia que o sacerdote havia sido preso em posse de drogas e se seria ou não destituído, o atacante jogou a substância corrosiva nas mãos e rostos dos colegas.

Com queimaduras graves, as vítimas foram levadas para o hospital, mas não correm risco de morte. No entanto, 3 bispos terão que realizar cirurgias plásticas.

*Com informações do SBT News

Leia mais

Professor morre após ter 60% do corpo queimado em Manaus

Condenado pela morte do menino João Hélio é preso no RJ