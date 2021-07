Homens são achados mortos na casa onde Versace foi assassinado

A polícia de Miami Beach, nos Estados Unidos, informou na quarta-feira (14) que investiga a morte de dois homens dentro do hotel construído na antiga mansão do costureiro Gianni Versace.

As autoridades disseram em nota que foram chamados ao hotel The Villa Casa Casuarina por volta das 13h20 (horário local), após uma camareira encontrar os corpos dentro de um dos quartos.

Além da polícia local, agentes do Corpo de Bombeiros e detetives foram deslocados para o hotel localizado no número 1116 da Ocean Drive, que foi isolado.

Segundo nota, a polícia trata o caso como um aparente suicídio. No entanto, o parecer final deverá ser apresentado por um médico-legista.

O caso foi registrado no mesmo dia em que o famoso estilista foi assassinado, por um serial killer, em frente a esta mesma casa, em1997.

O imóvel em Miami Beach conta com 10 dormitórios e uma piscina feita com peças em ouro. São 2.100 metros quadrados com afrescos pintados à mão e peças de mármore italiano.

Ela foi leiloada em 2013 por US$ 41,5 milhões (mais de R$ 94 milhões na cotação da época).

*Com informações do G1

