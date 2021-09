Vídeo: homem injeta sêmen em mulher dentro de mercado nos EUA

O ferimento chegou a aumentar para cerca de 10 centímetros, quando ela decidiu procurar o hospital | Foto: Reprodução

Um homem de 53 anos foi preso após injetar uma seringa com sêmen em uma mulher no mercado. O episódio aconteceu em Churchton, nos Estados Unidos, e foi registrado em câmeras de segurança.

Katie Peters devolvia o carrinho no supermercado Christopher’s Fine Foods quando Thomas Stemem a atacou com a seringa. No momento, ela gritou e perguntou se o homem a havia queimado com um cigarro.

Veja as cenas:

| Autor: Reprodução

Já em casa, no entanto, Katie notou uma pequena mancha vermelha em suas nádegas e viu que sua calça estava molhada no local. O ferimento chegou a aumentar para cerca de 10 centímetros, quando ela decidiu procurar o hospital.



Por cerca de uma semana, Katie não soube o que o agressor havia injetado nela. Apenas após os policiais identificarem o suspeito nas imagens e encontrarem uma seringa com o material no veículo do homem, o líquido foi identificado.

Na casa de Thomas, os agentes também encontraram nove seringas vazias espalhadas pelo local com o mesmo material.

Ele foi preso uma semana após o ataque, que aconteceu em fevereiro de 2020, mas apenas agora foi condenado.

Thomas deverá cumprir uma pena de 10 anos de prisão. Além dessa sentença, o agressor também deverá cumprir cinco anos em liberdade condicional por agressão de segundo grau a uma jovem de 17 anos.

*Metrópoles

