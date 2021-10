Passageiro é detido na Índia com quase 1 kg de ouro escondido no reto

O ouro acabou removido cuidadosamente do homem | Foto: Reprodução

ÍNDIA - Um passageiro foi detido ao tentar embarcar em avião com quase 1 kg de ouro em pasta escondido no reto. A ocorrência foi registrada no Aeroporto Internacional de Imphal, na Índia.

Conforme reportado pelo site de notícias India Times, Mohammad Sharif, como o homem foi identificado, tinha como destino Nova Delhi, a capital do país. No entanto, a movimentação suspeita que apresentava, o levou para avaliação das autoridades locais.

Após um exame de raio-x mostrar corpos estranhos na região retal do passageiro, o plano de contrabando de Sharif veio de alguma forma não especificada pela publicação à tona.

O ouro acabou removido cuidadosamente do homem e foi estimado em valor equivalente a R$ 313,4 mil.

De acordo com autoridades indianas, o transporte ilegal de ouro em pasta é a nova modalidade usada por contrabandistas para escapar dos detectores de metais.

Apesar de não aparecer na foto acima, o elemento valioso pode ser extraído da mistura por meio de processo químico.

Apenas pessoas experientes conseguem esconder a quantidade de ouro encontrada em Sharif e viajar por horas, sem sangrar ou se denunciar.

No AM

Um caso semelhante aconteceu no Amazonas, só que ao invés de ouro, uma mulher tentou entra em um presídio com drogas na vagina.

Durante os procedimentos para ter acesso ao companheiro, a jovem passou pelo bodyscan, que é um equipamento de raio-X. Na ocasião, os funcionários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) detectaram a presença de objetos nas partes íntimas da mulher.

Ao ser questionada pelos agentes penitenciárias, a jovem confessou que estava tentando adentrar à prisão com os materiais ilícitos. Ela entregou 25 gramas de maconha, dois papéis de LSD e um microcelular com chip à equipe da Seap.

