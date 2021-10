Traficante do PCC "Gordão" tinha sítio com mini zoológico; veja vídeo

O brasileiro gastava R$ 100 mil por mês com o zoológico, de acordo com a polícia | Foto: Reprodução

SÃO PAULO (SP)– O paulistano Anderson Lacerda Pereira, de 38 anos, conhecido como "Gordão", tentou imitar criminosos na criação de animais em cativeiro.

Ele montou, com o dinheiro do crime, um microzoológico em seu sítio em Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo.

A descoberta do endereço se mostrou na reta final de uma investigação que mapeou a rede de lavagem de dinheiro de Gordão, formada por imóveis, clínicas e até um hospital em Arujá, também na Grande São Paulo. Só para manter o local e a alimentação dos animais, o brasileiro gastava R$ 100 mil por mês, de acordo com a polícia.

O sítio era um retiro de lazer para o criminoso. No afã de imitar a cultura de seus ídolos, Gordão construiu por lá até uma capela ao estilo mexicano. Inclusive, encomendou uma composição em homenagem a ele mesmo de um narcocorrido, o gênero musical de canções que enaltece barões mexicanos. Ironicamente, a faixa foi batizada Un Ser Humilde. A polícia achou cópias em dispositivos do traficante.

Foragido

Quando o sítio foi alvo da "Operação Soldi Sporchi" (dinheiro sujo, em italiano) no ano passado, Gordão já estava foragido, com uma condenação a cumprir por tráfico de drogas.

Agentes suspeitam de que ele esteja escondido na Bolívia com outros criminosos da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC). O bandido não é filiado à facção, segundo a polícia, mas um fiel colaborador.

Em troca de pagamentos que teria feito ao vice-prefeito da cidade, cobrou a obtenção de contratos para a gestão da coleta de lixo e do único hospital da cidade. Em dois anos, faturou pelo menos R$ 77 milhões da Prefeitura de Arujá.

“Ele se aproveitou do hospital para desviar medicamentos e misturar a cocaína que vendia no Brasil”, explica o delegado Fernando Santiago, do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que investigou a quadrilha de Gordão na Operação Soldi Sporchi.

Segundo investigações, nos últimos 10 anos, Gordão criou e controlou pelo menos 60 clínicas em nome de laranjas, com unidades em diferentes cidades de São Paulo e mesmo em Recife.



O uso de clínicas odontológicas não era à toa. Filho de um protético, o criminoso também exerceu a profissão e passou a aproveitar o acesso à lidocaína para revender a substância a outros traficantes que a misturavam na cocaína.

Os endereços também serviam para atender a emergências médicas de traficantes. A prontidão para socorrer criminosos se estendia a operações de lavagem de dinheiro, e Gordão conquistou proximidade com a cúpula do PCC.

