Homem pede para voltar para a cadeia por medo da esposa em casa

O albanês contou aos soldados da companhia o motivo de não querer ficar em casa | Foto: Reprodução

ROMA - A história de um albanês de 30 anos, virou um verdadeiro pedido de socorro.

Após ser concedido prisão domiciliar ao homem, ele foi ao quartel pedir aos policiais que colocassem ele atrás das grades novamente.

“Melhor na prisão do que no mesmo apartamento com minha esposa”, reporta o jornal italiano Il Giornale. O caso aconteceu em Guidonia Montecelio, município da província de Roma.

O homem havia sido preso por envolvimento com drogas. Ele estava ciente de que sair de casa significaria perder o direito à prisão domiciliar.

Apesar disso, decidiu seguir o caminho em direção ao quartel do município e fez o pedido inusitado ao militar de plantão: “Já escapei, por favor, leva-me para a prisão

Em seguida, o albanês contou aos soldados da companhia de Tivoli, localizada perto do município e chefiada pelo capitão Francesco Giacomo Ferrante, como era impossível morar em casa com sua esposa, que segundo ele é temperamental.

“É o inferno. Tenho medo de perder a cabeça. Se você não quer que algo de ruim aconteça, me prendam”, confessou aos policiais, que acataram o pedido.

Prisão

O foragido foi detido sob a acusação de evasão. O procurador do Ministério Público de Tivoli,, Giuseppe Mimmo, foi informado sobre a acusação e ordenou a transferência para a prisão. O albanês está agora na prisão de Rebibbia, em Roma, mas será julgado pelo crime de evasão. Caberá ao juiz avaliar as circunstâncias atenuantes e levar em consideração os motivos de sua fuga.

BHAZ*

