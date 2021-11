Casal faz ato íntimo atrás do altar de igreja e vira caso de polícia

Reportagens locais sugerem que o vídeo começou a ser distribuído pelo WhatsApp antes de se espalhar pelos canais de mídia social | Foto: Reprodução





Imagens de um casal fazendo sexo atrás do altar da Igreja de São Miguel, em Bree, na Bélgica, circulam pelas redes sociais.

A filmagem mostra uma mulher nua curvada enquanto o homem a filma por trás. As fotos causaram indignação generalizada e levou a uma investigação policial. As informações são do jornal britânico

A identidade do casal ainda é desconhecida e não se sabe se a filmagem foi postada propositalmente ou vazou.

Reportagens locais sugerem que o vídeo começou a ser distribuído pelo WhatsApp antes de se espalhar pelos canais de mídia social.

A igreja, que pretendia tratar do assunto “discretamente”, é um edifício acessível ao público para que qualquer pessoa possa entrar na igreja.

A polícia local já está à frente do caso | Foto: Reprodução

O porta-voz da Igreja Sint-Michielskerk, Ernest Essers, disse que o incidente filmado “ultrapassou todos os limites de decência, respeito e razoabilidade”. Ele disse ter recebido o vídeo pelo WhatsApp no ​​dia 29 de outubro. “Isso é difamação pública. Vamos registrar queixa na polícia”, acrescentou.

A polícia local já está à frente do caso.. Segundo o site de notícias Het Nieuwsblad, as autoridades estão investigando o incidente como pornografia em local público e divulgação das imagens. Segundo a prefeita de Bree, Liesbeth Van der Auwera, a polícia já anunciou que um relatório duplo foi oficialmente redigido.

*Daily Star/ jornal britânico

