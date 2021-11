Casal detido usa viatura para fazer sexo e publica vídeo em site pornô

O casal aproveitou o momento da prisão para gravar um vídeo íntimo | Foto: Reprodução

Flórida (EUA) - Um casal foi detido recentemente por circular com a licença de condução vencida, na Flórida, sul dos Estados Unidos. No entanto, esse fato não foi o principal motivo para a prisão, isso porque imagens da câmera de segurança da viatura revelaram o momento em que os dois fizeram sexo no veículo oficial.

De acordo com informações do oficial J.D. Perez-Morales, que foi quem identificou a situação da licença vencida explicou em seu relatório que colocou o casal dentro da viatura e se afastou por um instante.

Sem a presença de Perez e aproveitando que não estavam algemados, a câmera de segurança flagrou o momento em que Summer propõe ao companheiro para que gravem um vídeo de sexo para a plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans.

Sem a recusa do namorado, a mulher faz sexo oral em seu companheiro, com direito à palavras ofensivas direcionadas à polícia.

No dia em que a situação aconteceu, somente o homem foi preso a princípio, pois encontraram drogas em seu veículo e mulher havia sido deixada em um posto de gasolina.

Porém, pouco tempo depois, a polícia analisou as imagens da viatura e identificou o que o casal tinha feito e então voltou para deter a mulher.

Por fim, o casal foi solto sob pagamento de fiança e agora ambos serão julgados, o homem no dia 13 de dezembro e a companheira no dia 16.

