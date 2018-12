Industriário encontra corpo em confraternização de empresa no Tarumã

Corpo foi encontrado em uma área de mata por um industriário que entrou no local atrás de uma bola | Foto: Daniel Landazuri

Manaus -No momento em que procurava uma bola de futebol em uma área de mata, o conferente Henrique Goes, de 30 anos, encontrou o corpo de um homem, ainda não identificado, na manhã deste domingo (16). O caso ocorreu durante a confraternização de funcionários de uma empresa do Distrito Industrial, em um sítio particular, localizado no ramal Carlota Bonfim, bairro Tarumã, na Zona Oeste Manaus.



Os trabalhadores estavam em uma partida de futebol, quando a bola foi arremessada para a mata. Henrique explicou que foi resgatar o objeto, quando se deparou com o cadáver. “Voltei pro campo e avisei os outros companheiros e em seguida chamei a polícia”, disse o industriário.

Polícia no local em que o corpo foi encontrado no bairro Tarumã | Foto: Daniel Landazuri

Henrique ainda informou que os moradores da área foram até o local onde estava o corpo porém ninguém reconheceu a vítima. O homem vestia camiseta branca, calça jeans, boné e não portava documentos.



Segundo a perícia, a vítima apresentava um corte profundo no pescoço e no rosto. O perito ainda explicou que pelas características do corpo, o crime teria ocorrido na noite deste sábado (15).

Industriários jogavam bola em festa de confraternização quando o corpo foi encontrado | Foto: Daniel Landazuri

Policiais militares da 20a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram acionados para atender a ocorrência.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja a live feita pela reportagem do EM TEMPO, no local: