Vendedor de churrasco é morto a tiros a poucos metros de delegacia

Manaus - O autônomo Elvis José Fonseca Marinho, de 29 anos, foi morto com dois tiros na noite deste sábado (15), enquanto vendia churrasco em uma banca, instalada em frente a uma loja de autopeças, a cerca de 200 metros da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

O irmão da vítima, que também trabalhava no local, informou à Polícia Civil que dois homens chegaram e pediram espetinhos de carne na banca. Depois de consumirem o churrasco, os suspeitos disseram que não pagariam a comida e exigiram o dinheiro das vendas. Elvis reagiu e foi morto a tiros.

Em depoimento do irmão, os assassinos efetuaram cinco disparos na direção do autônomo, que foi atingido apenas com dois, sendo um no tórax e uma das mãos quando tentava se defender.

Apesar do crime ter sido cometido a poucos metros da unidade policial, de acordo com o familiar, nenhuma ação foi feita para evitar a fuga dos criminosos.

A Polícia acredita que a motivação do crime não seja assalto, mas execução, por motivo ainda não revelado.

Os investigadores devem solicitar imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar os suspeitos. O caso será investigado pela DEHS.

