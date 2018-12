Homem mata 'primo de consideração' com faca de cortar pão, em Manaus

Manaus - O bombeiro hidráulico Ivanilson Gonçalves Juvêncio, de 36 anos, foi morto com uma facada no peito, na madrugada deste domingo (16). O principal suspeito do crime é um homem identificado como Juarez Pinheiro de Lima, de 35 anos, conhecido como "Branco", que é vizinho e primo de consideração da vítima. O assassinato aconteceu na beco do Juruá, no bairro Colônia Terra Nova 3, Zona Norte de Manaus.

Familiares do bombeiro hidráulico informaram que Ivanilson era casado com uma tia de "Branco", os dois se consideravam primos devido a aproximação e anos de convivência. Ainda segundo os parentes o crime foi motivado após uma discussão entre os dois,quando consumiam bebidas alcoólicas juntos em frente da casa do suspeito.

"O Juarez falou do relacionamento de Ivanilson, disse que ele não merecia a esposa que tem", contou o irmão da vítima, o encanador Vanderson Gonçalves, 32.

Ainda conforme o irmão da vítima, Ivalnilson tentou agredir Juares com um pedaço de madeira, porém o material atingiu a porta da casa do suspeito. "Em seguida o "Branco" entrou na casa dele, pegou a faquinha e cravou no peito do meu irmão", disse.

Depois de ferir o primo de consideração Juarez fugiu correndo e está sendo procurado pela polícia. A vítima ainda foi socorrida pelos familiares, mas morreu no SPA Eliameme Rodrigues Mady, no conjunto Galileia.

"Lamentavél, pois ele só tinha problemas com bebidas, mas era um homem trabalhador, que ajudava a família. Só quero justiça", ressaltou o irmão da vítima.

A faca utilizada no crime foi apreendida. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ivanilson deixou quatro filhos, três meninos, de 14, 11 e 8 anos, e uma menina que está completando 6 anos, neste domingo, no velório do pai.



