Marido é preso após espancar e cortar os cabelos da própria esposa

Um homem identificado pela polícia como Jefferson dos Santos Quadros, de 31 anos, foi preso na tarde deste domingo (16) pela prática dos crimes de violência doméstica, ameaça e cárcere privado contra a própria esposa. A prisão ocorreu no conjunto Novo Horizonte, na cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas.



De acordo com informações de policiais militares do 2º Batalhão da PM no município, que fica a 271 quilômetros de Manaus, os agentes chegaram até o suspeito após receber uma denúncia anônima informando sobre uma mulher que estaria sendo mantida em cárcere privado e sob ameaça de morte com uma arma de fogo.

Chegando ao local, a polícia encontrou o homem denunciado e que negou as acusações, mas a companheira confirmou as agressões e ameaças. A vítima informou ainda que o homem cortou o seu cabelo a força usando uma faca.

Agressões filmadas

Ao confirmar a denúncia, policiais miliares deram início à buscas na residência e localizaram um simulacro de arma de fogo, e um rádio comunicador amador. A mulher relatou que o agressor costumava espancá-la e chegava a filmar as agressões.

Jefferson já tem passagem na polícia pelo crime de estelionato e foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

