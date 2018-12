Líder do tráfico em Apuí e outros três homens são presos no AM

Manaus - Quatro homens foram presos no município de Apuí no âmbito da Operação Laçador 1, neste fim de semana, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Entre os presos está o líder na distribuição de entorpecentes na localidade. A ação ocorreu após denúncias feitas pela população ao Disque-Denúncia do 71º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município, distante 453 quilômetros da capital amazonense.

A operação policial cumpriu mandados de busca e apreensão representados pelo delegado e deferidos pelo juiz da Comarca. Foram presos Bruno Melo Santos, 19, apontado como líder do tráfico no município, além de Mateus Batista Brício, 19, Elionei de Souza Silva, 21, vulgo “Cango”, e Gilson de Souza Kuhs, 19.

Os policiais ainda apreenderam 400g de maconha tipo skunk, 70 trouxinhas de cocaína tipo oxi e R$ 800 em espécie. Os quatro foram flagranteados por tráfico de drogas.

“Tudo começou pelas informações repassadas ao Disque-Denúncia, que tem sido uma ferramenta útil no combate aos crimes em Apuí, não só de tráfico, mas também de violência doméstica, furtos, e outros crimes. A população tem confiado no trabalho da polícia”, afirmou o delegado Marcello Durand Vitor. A linha direta com a delegacia é pelo número (97) 99165-2506.

Leia mais

Preso industriário que guardava e transportava armas de facção no AM

Dois são presos e adolescente apreendido por posse de arma