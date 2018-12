Casal do tráfico é capturado fazendo delivery de drogas em Manaus

Casal foi capturado na Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Após denúncia anônima, os policiais militares da Rocam prenderam por tráfico de drogas Rames N. da S., de 23 anos, por volta das 18h dessa segunda-feira (17), na rua Tupinamba, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na mesma ação, uma adolescente de 17 anos foi apreendida pelo envolvimento com o crime ilícito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe da Rocam realizava patrulhamento de rotina, quando recebeu denúncia via linha direta (92) 99280-7574, informando que um casal estava em frente ao Centro de Convivência da Família do bairro Cidade Nova para vender uma certa quantidade de entorpecente.

Imediatamente, a equipe policial foi até o local e avistou o casal com as mesmas características da denúncia. Durante a abordagem, foi encontrado com Rames uma sacola contendo dois tabletes de droga.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e apreensão aos mesmos. O casal foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.

Ao realizar consulta na unidade policial foi verificado que Rames já possuí passagem por crime de tráfico de drogas. A adolescentes será encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

