Homem é atacado em plataforma de ônibus e morto com punhal

Manaus - Após uma suposta briga com um desconhecido, um homem entre 40 e 50 anos foi morto com um golpe de punhal no pescoço na tarde desta terça-feira (18). O caso aconteceu na plataforma de ônibus situada na avenida das Flores, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, testemunhas informaram que a vítima estava no ponto de ônibus quando teria sido abordada por um homem. Os dois iniciaram uma discussão, entraram em luta corporal e o autor retirou o punhal que carregava na cintura. Ele perfurou a vítima na altura do pescoço e ainda desferiu outros golpes, deixando a vítima caída na plataforma ao lado de uma poça de sangue.

A testemunha principal não soube dizer se o homem conhecia o autor ou se ele foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

"Ele pode ter sido abordado por um assaltante e morto porque reagiu. Acreditamos nisso pela versão da testemunha e porque não encontramos nenhum pertence pessoal no local", disse um policial militar que preferiu não se identificar.

O homem, que ainda não foi identificado, utilizava uma farda azul, geralmente utilizada em empresas do ramo da construção ou da limpeza. Nenhum documento foi encontrado com ele. A polícia investiga se o suspeito de cometer o crime levou os objetos pessoais, como a carteira ou bolsa, após atacá-lo com a arma branca.

O Instituto Médico legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga o caso.

Leia mais

Assassino de tia e sobrinho diz que matou após negar sexo com rapaz

Marido é preso após espancar e cortar os cabelos da própria esposa