Assaltante é surpreendido e baleado por justiceiro na Grande Circular

| Foto: Divulgação

Manaus - Um homem armado foi capturado pela polícia, na tarde desta terça-feira (18), na avenida Grande Circular, próximo a um shopping center, Zona Leste de Manaus. De acordo com policiais da Força Tática, a equipe chegou até o homem após relatos da população informando que havia um homem baleado naquela região.

No local, os policiais encontraram Thiago C. A., de 22 anos, que confessou estar planejando um roubo, porém, segundo ele, acabou surpreendido por uma outra pessoa, também armada, que atirou.

Ferido, Thiago foi detido e conduzido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sob custódia, até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A arma apreendida com o homem, segundo informou a equipe policial da Força Tática, é um revólver calibre 32, com uma munição deflagrada que, conforme destacou os PMs, foi usada pelo infrator para tentar se defender do atirador que frustrou o assalto.

Na mesma ocorrência, conforme a reportagem teve acesso, imagens mostram uma mulher ferida sendo conduzida até uma unidade do Samu, para atendimento médico. No entanto, a polícia não divulgou informações a respeito e nem confirmou se ela estava envolvida no planejamento da tentativa de assalto.

Leia mais:

Assassino de tia e sobrinho diz que matou após negar sexo com rapaz

Dono de bar é morto a tiros em Manaus e família suspeita de vingança