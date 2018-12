Denúncia leva a prisão de trio com drogas, arma e munições em Manaus

O trio foi apresentado no 14º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Uma denúncia anônima resultou na prisão em flagrante de três homens no início da noite dessa terça-feira (18), na rua 5 da comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Com Arley C. P. de C., de 18 anos, Railson S. G., de 22 anos, e Vitor S. G., de 19 anos, foram encontrados munições de arma de fogo e drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição do 2° Batalhão de Choque da Rocam, em patrulhamento de rotina, recebeu informações anônimas, via WhatsApp (92) 99280-7574, que três homens comercializavam entorpecentes em frente a uma casa.

Pelas características repassadas, a equipe policial identificou os suspeitos e, na abordagem, foram encontrados dez munições intactas de revólver calibre 38, 113 pinos de cocaína, 58 porções de oxi, 79 porções de pasta base de cocaína e 450 pinos para embalagem, além de uma balança de precisão.

O trio recebeu voz de prisão e, em seguida, foi apresentado para procedimentos cabíveis no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na unidade policial, foi constatado que Railson responde a processos por tráfico de drogas e uma passagem por roubo. Já Vitor possui uma passagem por tráfico de drogas e duas passagens por roubo.

